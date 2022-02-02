Роспуск команды. Олимпик не будет доигрывать сезон в Первой лиге - источник

В Первой лиге станет на одну команду меньше. Об этом информирует портал FootBoom.

По данным источника, речь идет об "Олимпике". Вчера прошло собрание клуба, на котором было сказано о роспуске команды. Игроки получили статус свободных агентов.

Прокомментировал данную информацию президент ПФЛ Александр Каденко:

"Из клуба к нам никто не обращался, официальных бумаг мы не получали. Будем связываться с руководителями "Олимпика", выяснять причины. Перед стартом меня клятвенно уверяли, что донецкий клуб сезон точно доиграет...".

Если информация подтвердится официально, в Первой лиге останется 15 команд. Соперникам "Олимпика" будет присуждена техническая победа 3:0.

Донецкий клуб оставался единственным, который не вышел из отпуска. По итогам первого полугодия "Олимпик" шел 11-м.