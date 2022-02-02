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Роспуск команды. Олимпик не будет доигрывать сезон в Первой лиге - источник
Из отпуска так и не вышли
olimpik.com.ua
В Первой лиге станет на одну команду меньше. Об этом информирует портал FootBoom.
По данным источника, речь идет об "Олимпике". Вчера прошло собрание клуба, на котором было сказано о роспуске команды. Игроки получили статус свободных агентов.
Прокомментировал данную информацию президент ПФЛ Александр Каденко:
"Из клуба к нам никто не обращался, официальных бумаг мы не получали. Будем связываться с руководителями "Олимпика", выяснять причины. Перед стартом меня клятвенно уверяли, что донецкий клуб сезон точно доиграет...".
Если информация подтвердится официально, в Первой лиге останется 15 команд. Соперникам "Олимпика" будет присуждена техническая победа 3:0.
Донецкий клуб оставался единственным, который не вышел из отпуска. По итогам первого полугодия "Олимпик" шел 11-м.
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