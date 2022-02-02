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Роспуск команды. Олимпик не будет доигрывать сезон в Первой лиге - источник

Первая лига
(1 голосов)

Из отпуска так и не вышли

Роспуск команды. Олимпик не будет доигрывать сезон в Первой лиге - источник

olimpik.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

В Первой лиге станет на одну команду меньше. Об этом информирует портал FootBoom.

По данным источника, речь идет об "Олимпике". Вчера прошло собрание клуба, на котором было сказано о роспуске команды. Игроки получили статус свободных агентов.

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Прокомментировал данную информацию президент ПФЛ Александр Каденко:

"Из клуба к нам никто не обращался, официальных бумаг мы не получали. Будем связываться с руководителями "Олимпика", выяснять причины. Перед стартом меня клятвенно уверяли, что донецкий клуб сезон точно доиграет...".

Если информация подтвердится официально, в Первой лиге останется 15 команд. Соперникам "Олимпика" будет присуждена техническая победа 3:0.

Донецкий клуб оставался единственным, который не вышел из отпуска. По итогам первого полугодия "Олимпик" шел 11-м.

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В статье: Олимпик (Донецк)
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.02.2022 в 14:05
Как-то пофиг на такие клубы.
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+2
0
Джим Слэйд (Харьков)
02.02.2022 в 14:04
Смысл было вообще заявляться? На конторе бабла набить?
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.02.2022 в 13:51
Как небыло их вообще...... Кто это?
Ответить
+1
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
02.02.2022 в 13:33
Отакої. Колись Гельзін навіть виходив в складі команди. Потім переїзд до Києва. Потім відсторонення Гельзіна від футболу. …
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0
0
Alle Garage (Харьков)
02.02.2022 в 13:04
Вот как системная футбольная мафия может уничтожать клубы тех собственников, которые открыто выразили свой протест против их произвола.
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+8
-2
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
02.02.2022 в 12:58
Сергей "в Киеве должна быть только одна команда и это Арсенал" хоронит очередной клуб. Никого не жалко, никого.
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+3
-3
Arsenals (Днепр)
02.02.2022 в 14:18
Согласени дырку фтопку. И вернуть 10-12 в УПЛ остальные шлак
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+1
-1


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