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Ботафого отклонил предложение Металлиста по защитнику Кану

Первая лига
(1 голосов)

Харьковчане предлагали 1 млн евро за 70% прав на игрока

Ботафого отклонил предложение Металлиста по защитнику Кану

archyde.com

Новина українською

"Металлист" делал предложение бразильскому "Ботафого" по 24-летнему центральному защитнику Кану.

Как сообщает Globo, украинский клуб предлагал за игрока 1 млн евро за 70% прав.

Впрочем, "Ботафого" данное предложение отклонил. Клуб хочет усилить состав и не планирует продавать игроков этой зимой и к тому же намерен продлить контракт с игроком, который заканчивается в конце 2022 года.

Также руководство "Ботафого" считает Кану перспективным игроком, поэтому планирует его продать в будущем за более солидную сумму.

У защитника также были предложения от "Сан-Паулу" и "Коринтианса".

В прошлом сезоне Кану в бразильской Серии B сыграл 34 матча, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Ботафого (Рио-де-Жанейро) Металлист (Харьков)
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Источник:
Globo Esporte

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