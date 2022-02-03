Ботафого отклонил предложение Металлиста по защитнику Кану

" Металлист " делал предложение бразильскому "Ботафого" по 24-летнему центральному защитнику Кану.

Как сообщает Globo, украинский клуб предлагал за игрока 1 млн евро за 70% прав.

Впрочем, "Ботафого" данное предложение отклонил. Клуб хочет усилить состав и не планирует продавать игроков этой зимой и к тому же намерен продлить контракт с игроком, который заканчивается в конце 2022 года.

Также руководство "Ботафого" считает Кану перспективным игроком, поэтому планирует его продать в будущем за более солидную сумму.

У защитника также были предложения от "Сан-Паулу" и "Коринтианса".

В прошлом сезоне Кану в бразильской Серии B сыграл 34 матча, результативными действиями не отмечался.