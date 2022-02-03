Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ботафого отклонил предложение Металлиста по защитнику Кану
Харьковчане предлагали 1 млн евро за 70% прав на игрока
archyde.com
"
Как сообщает Globo, украинский клуб предлагал за игрока 1 млн евро за 70% прав.
Впрочем, "Ботафого" данное предложение отклонил. Клуб хочет усилить состав и не планирует продавать игроков этой зимой и к тому же намерен продлить контракт с игроком, который заканчивается в конце 2022 года.
Также руководство "Ботафого" считает Кану перспективным игроком, поэтому планирует его продать в будущем за более солидную сумму.
У защитника также были предложения от "Сан-Паулу" и "Коринтианса".
В прошлом сезоне Кану в бразильской Серии B сыграл 34 матча, результативными действиями не отмечался.
Популярное сейчас
- США и Гондурас провели матч отбора на ЧМ при -16°C. Двух игроков заменили из-за гипотермии
- Украина - Россия: когда и где смотреть онлайн полуфинал Евро-2022 по футзалу
- Вмешались погодные условия. Первый матч Winter Cup был перенесен
- Обамеянг стал игроком Барселоны, Эвертон подписал ван де Бека и Деле Алли. Дедлайн зимнего трансферного окна
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО