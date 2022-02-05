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Карноза стал селекционером Кривбасса
Бывший полузащитник только недавно завершил карьеру
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Несколько дней назад украинский хавбек Артур Карноза
“Если откровенно, то год-два еще мог спокойно поиграть на высоком уровне, однако предложение “Кривбасса” меня очень заинтересовало и я практически сразу согласился. Речь о работе селекционером этого известного клуба, у которого амбициозные планы. Сейчас, как говорится, вхожу в курс дела, но мне все очень нравится. Это новый вызов и я надеюсь, что не подведу”, - отметил Карноза.
Отметим, что на протяжении своей карьеры Артур выступал за "Днепр", "Карпаты", "Черноморец", "Севастополь", "Кривбасс", "Минай", "Нефтяник Ахтырка", "Днепр-1" и "Альянс".
Также напомним, что после первой части сезона бывшая команда Карнозы “Альянс” и текущая – “Кривбасс” идут рядом в турнирной таблице чемпионата, занимая третье и второе место соответственно.
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