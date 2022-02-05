Карноза стал селекционером Кривбасса

Несколько дней назад украинский хавбек Артур Карноза расторг контракт с одним из лидеров Первой лиги "Альянсом" и завершил профессиональную карьеру , а теперь объяснил, почему решил так сделать:

“Если откровенно, то год-два еще мог спокойно поиграть на высоком уровне, однако предложение “Кривбасса” меня очень заинтересовало и я практически сразу согласился. Речь о работе селекционером этого известного клуба, у которого амбициозные планы. Сейчас, как говорится, вхожу в курс дела, но мне все очень нравится. Это новый вызов и я надеюсь, что не подведу”, - отметил Карноза.

Отметим, что на протяжении своей карьеры Артур выступал за "Днепр", "Карпаты", "Черноморец", "Севастополь", "Кривбасс", "Минай", "Нефтяник Ахтырка", "Днепр-1" и "Альянс".

Также напомним, что после первой части сезона бывшая команда Карнозы “Альянс” и текущая – “Кривбасс” идут рядом в турнирной таблице чемпионата, занимая третье и второе место соответственно.