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Шанс получить первый трофей. В Житомире к матчу Полесье - Металлист организуют фан-зону
Поединок состоится 11 февраля
polissyafc.com
В Житомире будет организована фан-зона для просмотра и поддержки местного "
Трансляция игры на большом экране начнется 11 февраля в 19:00 на улице Михайловской.
"Команде очень нужна наша победа, особенно наша энергия и эмоция. Они играют не для себя, а для болельщиков, и все вместе мы можем помочь им.
Это шанс для обновленного "Полесья" получить первый трофей", – сказал Сухомлин.
Отметим, что житомирский клуб частично финансируется из городского бюджета.
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