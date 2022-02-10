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Шанс получить первый трофей. В Житомире к матчу Полесье - Металлист организуют фан-зону

Первая лига
(1 голосов)

Поединок состоится 11 февраля

Шанс получить первый трофей. В Житомире к матчу Полесье - Металлист организуют фан-зону

polissyafc.com

Новина українською

В Житомире будет организована фан-зона для просмотра и поддержки местного "Полесья" в матче Winter Cup 2022 против "Металлиста". Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Трансляция игры на большом экране начнется 11 февраля в 19:00 на улице Михайловской.

"Команде очень нужна наша победа, особенно наша энергия и эмоция. Они играют не для себя, а для болельщиков, и все вместе мы можем помочь им.

Это шанс для обновленного "Полесья" получить первый трофей", – сказал Сухомлин.

Отметим, что житомирский клуб частично финансируется из городского бюджета.

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В статье: Полесье (Житомир) Металлист (Харьков)
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