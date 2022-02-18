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Металлист подписал капитана Десны Картушова

Первая лига
(1 голосов)

Еще вчера футболист играл за черниговскую команду

Металлист подписал капитана Десны Картушова

metalist.ua

Новина українською

"Металлист" объявил о подписании контракта с бывшим капитаном черниговской "Десны" Егором Картушовым.

Соглашение рассчитано на 2,5 года.

Отмечается, что со стороны клуба контракт подписывал спортивный директор "Металлиста" Папа Гуйе.

Интересно, что еще вчера, 17 февраля, Картушов играл в спарринге "Десны" против "Торпедо" Кутаиси.

31-летний Картушов — фланговый футболист, который одинаково успешно может сыграть и в защите, и в полузащите. Цвета "Десны" он защищал с 2012 года, а до этого выступал за "Шахтер", "Зарю" и "Ильичевец" (ныне "Мариуполь").

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В статье: Папа Гуйе Десна (Чернигов) Егор Картушов Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.02.2022 в 21:24
Десна, видать, намерена побороться за медали!
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