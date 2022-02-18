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Металлист подписал капитана Десны Картушова
Еще вчера футболист играл за черниговскую команду
metalist.ua
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Соглашение рассчитано на 2,5 года.
Отмечается, что со стороны клуба контракт подписывал спортивный директор "Металлиста" Папа Гуйе.
Интересно, что еще вчера, 17 февраля, Картушов играл в
31-летний Картушов — фланговый футболист, который одинаково успешно может сыграть и в защите, и в полузащите. Цвета "Десны" он защищал с 2012 года, а до этого выступал за "Шахтер", "Зарю" и "Ильичевец" (ныне "Мариуполь").
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