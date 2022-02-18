Металлист подписал капитана Десны Картушова

" Металлист " объявил о подписании контракта с бывшим капитаном черниговской "Десны" Егором Картушовым.

Соглашение рассчитано на 2,5 года.

Отмечается, что со стороны клуба контракт подписывал спортивный директор "Металлиста" Папа Гуйе.

Интересно, что еще вчера, 17 февраля, Картушов играл в спарринге "Десны" против "Торпедо" Кутаиси.

31-летний Картушов — фланговый футболист, который одинаково успешно может сыграть и в защите, и в полузащите. Цвета "Десны" он защищал с 2012 года, а до этого выступал за "Шахтер", "Зарю" и "Ильичевец" (ныне "Мариуполь").