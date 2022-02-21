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Картушов - о своем уходе из Десны: Рано или поздно это должно было произойти

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Егор стал игроком Металлиста

Картушов - о своем уходе из Десны: Рано или поздно это должно было произойти

Фото: ФК Десна

Новина українською

Новичок "Металлиста" Егор Картушов рассказал о своем переходе в харьковский клуб из "Десны".

"Всегда непросто переходить из одной команды в другую. Я провел в "Десне" очень много времени. Такова футбольная жизнь. Рано или поздно это должно было произойти. Я буду помнить о "Десне", но сейчас мои мысли связаны с "Металлистом".

В плане адаптации проблем нет. Я знаю многих ребят. Со многими пересекался на футбольном поле. Коллектив здесь дружный, все ребята веселые.

"Металлист" всегда старается вести игру в атакующем стиле, контролировать мяч и ход игры", — сказал Картушов.

Напомним, что 31-летний полузащитник присоединился к "Металлисту" в текущее трансферное окно. До этого Картушов в течении девяти с половиной лет защищал цвета "Десны".

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В статье: Десна (Чернигов) Егор Картушов Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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