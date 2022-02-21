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Картушов - о своем уходе из Десны: Рано или поздно это должно было произойти
Егор стал игроком Металлиста
Фото: ФК Десна
Новичок "Металлиста" Егор Картушов рассказал о
"Всегда непросто переходить из одной команды в другую. Я провел в "Десне" очень много времени. Такова футбольная жизнь. Рано или поздно это должно было произойти. Я буду помнить о "Десне", но сейчас мои мысли связаны с "Металлистом".
В плане адаптации проблем нет. Я знаю многих ребят. Со многими пересекался на футбольном поле. Коллектив здесь дружный, все ребята веселые.
"Металлист" всегда старается вести игру в атакующем стиле, контролировать мяч и ход игры", — сказал Картушов.
Напомним, что 31-летний полузащитник присоединился к "Металлисту" в текущее трансферное окно. До этого Картушов в течении девяти с половиной лет защищал цвета "Десны".
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