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Новичок Миная: Мне очень понравился микроклимат в команде
Александр Бандура из Руха перебрался в Минай
Зимний новичок "
"Несмотря на то, что знакомых среди футболистов "Mиная" почти не оказалось, я быстро вписался в коллектив. Кстати, мне очень понравился микроклимат в команде, это может стать весомым подспорьем в выполнении главного задания на сезон: сохранения "прописки" в элите.
Что касается моего непосредственного участия в Турции в контрольных поединках, то игровой практикой я был обеспечен. Mожет, и хотелось чаще играть, однако на этом этапе тренерскому штабу важно было убедиться в возможностях каждого подопечного, поэтому всем был предоставлен шанс проявить себя", - сказал Бандура.
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