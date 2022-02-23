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Новичок Миная: Мне очень понравился микроклимат в команде

Первая лига
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Александр Бандура из Руха перебрался в Минай

Новичок Миная: Мне очень понравился микроклимат в команде

Новина українською

Зимний новичок "Миная", голкипер Александр Бандура рассказал, как его приняли в закарпатском коллективе и поделился своими впечатлениями о проведенном в Турции этапе подготовки.

"Несмотря на то, что знакомых среди футболистов "Mиная" почти не оказалось, я быстро вписался в коллектив. Кстати, мне очень понравился микроклимат в команде, это может стать весомым подспорьем в выполнении главного задания на сезон: сохранения "прописки" в элите.

Что касается моего непосредственного участия в Турции в контрольных поединках, то игровой практикой я был обеспечен. Mожет, и хотелось чаще играть, однако на этом этапе тренерскому штабу важно было убедиться в возможностях каждого подопечного, поэтому всем был предоставлен шанс проявить себя", - сказал Бандура.

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В статье: Александр Бандура ФК Минай
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