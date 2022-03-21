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Бессмертный: У Альянса от взрыва пострадал стадион в Байраке
"Самая опасная" военная инфраструктура
Фото: sc-chayka
Главный тренер "Альянса" Анатолий Бессмертный рассказал о ситуации в Сумской области в условиях войны с российской армией. В частности, рассказал о состоянии инфраструктуры "Альянса" и "Виктории".
— В Сумах тяжелая обстановка, город бомбят, людям сложно.
— Футбольная инфраструктура "Альянса" и "Виктории" не пострадала?
— У "Виктории", слава богу, пока все нормально, а у "Альянса" от взрыва пострадал стадион в Байраке. Зацепило ракетами, но подробностей не знаю.
Думаю, сейчас нереально завершить сезон. Здесь и ежу понятно, что в данный момент чемпионат невозможно провести. Пока пауза, а там, дай Бог, скорая победа и дальше разберемся. Думаю, руководители футбола найдут правильное решение, - сказал Бессмертный.
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