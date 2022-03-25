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Бывший арбитр Первой лиги работает хирургом в военном госпитале
Спасает жизни украинских военных
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Бывший арбитр ПФЛ Дмитрий Кубряк спасает жизни украинских военных. В мирное время Кубряк объединял основную работу нейрохирурга с арбитражем в Первой лиге.
Сейчас же он оперирует раненых защитников Украины в военном госпитале в Днепре.
"После победы Дмитрий может вернуться в футбол, о чем признался в нашем с ним разговоре. Уверен, что его возвращение станет честью для команды Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола!
Его профессионализм ежедневно помогает спасать жизнь и здоровье многих военных и гражданских, которые получили ранения от российских бомб, снарядов и пуль. Желаю Дмитрию крепкого здоровья и быстрого выздоровления всем его пациентам! Слава Героям! Слава Украине!" – написал президент УАФ Андрей Павелко.
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