Бывший арбитр Первой лиги работает хирургом в военном госпитале

Бывший арбитр ПФЛ Дмитрий Кубряк спасает жизни украинских военных. В мирное время Кубряк объединял основную работу нейрохирурга с арбитражем в Первой лиге.

Сейчас же он оперирует раненых защитников Украины в военном госпитале в Днепре.

"После победы Дмитрий может вернуться в футбол, о чем признался в нашем с ним разговоре. Уверен, что его возвращение станет честью для команды Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола!

Его профессионализм ежедневно помогает спасать жизнь и здоровье многих военных и гражданских, которые получили ранения от российских бомб, снарядов и пуль. Желаю Дмитрию крепкого здоровья и быстрого выздоровления всем его пациентам! Слава Героям! Слава Украине!" – написал президент УАФ Андрей Павелко.