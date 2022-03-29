Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Грассхоппер близок к аренде колумбийского нападающего Металлиста
Стороны ведут переговоры
Фото - ФК Металлист
Нападающий "Металлиста" Брайан Риаскос вскоре покинет расположение лидера Первой лиги. По информации 4-4-2.сom, колумбиец имеет предложение от швейцарского "Грассхоппера".
В настоящее время идут переговоры между клубами. Скорее всего, Риаскос нынешний сезон на правах аренды доиграет именно в составе представителя Первой лиги Швейцарии. Сам игрок уже находится в Цюрихе.
В летне-осенней части сезона Первой лиги Риаскос отыграл 15 матчей в составе "Металлиста", в которых забил шесть голов. Также в активе колумбийца три результативные передачи.
Популярное сейчас
- Водка? Антисептик! Арахамии пришлось объяснять представителю делегации рф, что тот держит в руках
- "Не для пиара, а чтобы быть примером". Бойко - о своей волонтерской работе
- Посол Украины назвал имя немецкого министра, заявившего о неизбежной победе россии в войне
- Лучший бомбардир Десны в Венгрии, днепряне по арендам. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
- Победители Евровидения-2021 отменили все концерты в рф в знак поддержки Украины