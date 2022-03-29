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Грассхоппер близок к аренде колумбийского нападающего Металлиста

Первая лига
(1 голосов)

Стороны ведут переговоры

Грассхоппер близок к аренде колумбийского нападающего Металлиста

Фото - ФК Металлист

Новина українською

Нападающий "Металлиста" Брайан Риаскос вскоре покинет расположение лидера Первой лиги. По информации 4-4-2.сom, колумбиец имеет предложение от швейцарского "Грассхоппера".

В настоящее время идут переговоры между клубами. Скорее всего, Риаскос нынешний сезон на правах аренды доиграет именно в составе представителя Первой лиги Швейцарии. Сам игрок уже находится в Цюрихе.

В летне-осенней части сезона Первой лиги Риаскос отыграл 15 матчей в составе "Металлиста", в которых забил шесть голов. Также в активе колумбийца три результативные передачи.

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В статье: Первая лига Грассхоппер (Цюрих) Металлист (Харьков) Брайан Риаскос
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Источник:
4-4-2.com

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