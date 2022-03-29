Официально. Форвард Металлиста отправился в Швейцарию

Как мы и сообщали ранее, форвард "Металлиста" Брайан Риаскос на время покинул клуб.

Его новой командой стал швейцарский "Грассхоппер". По официальным данным, нападающий будет играть за коллектив зи Цюриха до конца сезона.

Bienvenidos Brayan ????????



???? Wir freuen uns, die Verpflichtung des Mittelstürmers Brayan Riascos bekanntzugeben. Der Transfer wurde durch das von der FIFA eingeführte ausserordentliche Transferfenster für Spieler aus der ukrainischen Liga ermöglicht.#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) March 29, 2022

Риаскос пополнил состав "Металлиста" летом 2021-го года. В 18-ти играх за клуб он совершил девять результативных действий (6+3).