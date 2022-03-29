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Официально. Форвард Металлиста отправился в Швейцарию

Первая лига
(1 голосов)

До конца сезона

Официально. Форвард Металлиста отправился в Швейцарию

Фото: Grasshopper Club Zürich

UA-Футбол
Новина українською

Как мы и сообщали ранее, форвард "Металлиста" Брайан Риаскос на время покинул клуб.

Его новой командой стал швейцарский "Грассхоппер". По официальным данным, нападающий будет играть за коллектив зи Цюриха до конца сезона.

Риаскос пополнил состав "Металлиста" летом 2021-го года. В 18-ти играх за клуб он совершил девять результативных действий (6+3).

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В статье: Грассхоппер (Цюрих) Металлист (Харьков) Брайан Риаскос
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