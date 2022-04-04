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Клуб Первой лиги отправил консервы на Луганщину и Киевщину
Тернопольская "Нива" продолжает волонтерскую работу
Фото: facebook.com/fcnyva1978
Футбольный мир продолжает помогать Украину в войне с российскими захватчиками, и наши соотечественники также не остаются в стороне. Добрым делом отличились представители тернопольской "Нивы", выступающей в Первой лиге.
Клуб отправил гуманитарную помощь в Киевскую и Луганскую область. 1000 банок мясных консервов были направлены в регионы на прошлой неделе.
Об этом сообщается в соцсетях команды.
"Нива" также поблагодарила экс-игроков клуба Андрея Скакуна и Игоря Пердуты за постоянную помощь.
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