Клуб Первой лиги отправил консервы на Луганщину и Киевщину

Футбольный мир продолжает помогать Украину в войне с российскими захватчиками, и наши соотечественники также не остаются в стороне. Добрым делом отличились представители тернопольской "Нивы", выступающей в Первой лиге.

Клуб отправил гуманитарную помощь в Киевскую и Луганскую область. 1000 банок мясных консервов были направлены в регионы на прошлой неделе.

Об этом сообщается в соцсетях команды.

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"Нива" также поблагодарила экс-игроков клуба Андрея Скакуна и Игоря Пердуты за постоянную помощь.