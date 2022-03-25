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Спортдиректор Нивы Т: Игрокам никто вольную не давал
Тернопольский клуб заботится о своих футболистах
Фото: Нива Т
Спортивный директор "Нивы" Тернополь Сергей Задорожный прокомментировал ситуацию с контрактами игроков команды, и высказался об украинских военных.
"Никто никакую вольную не давал. Война и война. Контракт расторгнуть – куда они пойдут? Если где-то работать, то они и так могут, при том, что у них есть контракт. Они же не могут уехать заграницу.
Надо держаться. Мы очень сильная нация. Мы это уже доказали, ребята наши доказали, которые воюют. Смотрю ролики, где они так искренне и с таким настроением говорят, что мы победим. Сравнить этих орков и наших ребят – это слон и моська, скажем так. Будем верить в победу и будем надеяться, что на нашу землю они пришли – здесь они и лягут. Прощения им нет на долгие-долгие поколения", – сказал Задорожный.
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