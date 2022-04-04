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"Настоящие нацисты, бандиты, мерзавцы". Оккупанты разрушили дом украинского игрока
Дому и территории нанесен серьезный ущерб
Фото: ФК Кривбасс
Защитник "Кривбасса" Андрей Мостовой в интервью клубной пресс-службе рассказал, как оккупанты уничтожили его дом.
"Не понимаю и никогда не смогу понять, как войска российских извергов могут так спокойно убивать мирный украинский народ: детей, женщин, пожилых людей. Те, кто ворвался на нашу землю и их руководители – настоящие нацисты, бандиты, мерзавцы: они разрушают, грабят наши дома. К сожалению, они не понимают или не хотят понимать, что война – самое страшное, что может происходить в мире.
российские освободители. Что или от кого вы освобождаете в нашей мирной Украине? Украинский народ – свободен, независим, в отличие от вас. Враг сделал нас только сильнее и сплоченнее. Я уверен, что мы победим, потому что Господь на стороне добра, на нашей стороне. Мы сильнее того зла, которое пришло на нашу землю.
Бабушка и родственники моей жены находились дома в поселке Богдановка Броварского района, когда туда ворвались оккупанты. Десять дней они жили в оккупации. Слава Богу, во время эвакуации они сумели уехать в более безопасное место.
Уже позже знакомые послали нам фото: мы узнали, что наш дом полностью сгорел; бабушкин частично разрушен. А до этого эти изверги ворвались в наш дом и некоторое время там хозяйничали", - рассказал Мостовой.
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