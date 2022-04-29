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24-летний игрок Альянса вступил в нацбатальон
Будет защищать родину
Фото: ФК Альянс
Защитник "Альянс" Руслан Писный встал на защиту родины.
Об этом передает FootBoom. По данным источника, 24-летний футболист вступил в нацбатальон.
В текущем сезоне Писный выходил на поле 20 раз, забил три гола и отдал три голевые передачи.
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Источник:FootBoom
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