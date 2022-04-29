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24-летний игрок Альянса вступил в нацбатальон

Первая лига
(1 голосов)

Будет защищать родину

24-летний игрок Альянса вступил в нацбатальон

Фото: ФК Альянс

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Альянс" Руслан Писный встал на защиту родины.

Об этом передает FootBoom. По данным источника, 24-летний футболист вступил в нацбатальон.

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В текущем сезоне Писный выходил на поле 20 раз, забил три гола и отдал три голевые передачи.

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В статье: Руслан Писный Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
FootBoom

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