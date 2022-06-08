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Из-за отсутствия проукраинской позиции. Кривбасс выгнал тренера команды U-19

Первая лига
(12 голосов)

Покидает клуб и его помощник

Из-за отсутствия проукраинской позиции. Кривбасс выгнал тренера команды U-19

Скриншот: ФК Кривбасс

Новина українською

"Кривбасс" объявил о прекращении сотрудничества с тренером Академии U-19 Виталием Виценцем и его помощником Станиславом Дьяченко, аргументируя это отсутствием у специалистов проукраинской позиции.

Клуб опубликовал соответствующее заявление:

"Сегодня Украина ведет освободительную борьбу с кровавой агрессией России. Вооруженные силы Украины героически отстаивают независимость и территориальную целостность страны. Тероборона настойчиво защищает нашу землю. Волонтеры самоотверженно поддерживают наших защитников и нуждающихся в помощи. Каждый из нас приближает победу.

ФК "Кривбасс" тоже не стоит в стороне. Наши ультрас и сотрудники клуба воюют на передовой. Гуманитарный штаб клуба помогает тем, кто спасся от боевых действий и пострадал от войны. Клуб готовится к старту в УПЛ, проведение которой на украинских футбольных полях является ярким индикатором нашей твердой веры в победу.

И понятно, что "Кривбасс" имеет четкую и однозначную проукраинскую позицию. Украина – суверенное независимое государство. россия – агрессор, армия рф – мародеры, убийцы и насильники. путин – ху*ло.

Другой взгляд на происходящее для клуба неприемлем, другой позиции для "Кривбасса" просто не существует. Клуб не будет закрывать глаза и оправдывать кого-либо. Мы убеждены, что у тех, кто имеет другое мнение, нет места в Большой Семье Кривбасс.

С учетом этого, "Кривбасс" принял решение о прекращении сотрудничества с тренером Академии U-19 Виталием Виценцем и его помощником Станиславом Дьяченко. Слава Украине! Слава ВСУ! Победа будет за нами!", - говорится в сообщении клуба.

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В статье: Виталий Виценец Кривбасс (Кривой Рог) Станислав Дьяченко
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(12 голосов)
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Источник:
ФК Кривбасс

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Комментарии (9)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
09.06.2022 в 00:36
А я сразу писал, шо то гребень, но косманавту нравилось.
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
08.06.2022 в 16:48
Респект клубу.
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+2
0
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WuTang (Київ)
08.06.2022 в 13:59
І скільки там ще таких вилупків. Керівництву Кривбаса - вподобайка за правду
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+5
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 11:38
Нажаль достатньо таких.......
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+4
0
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Полiccя (Житомир)
08.06.2022 в 15:18
і нажаль по всій країні...
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+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.06.2022 в 11:32
А то типа вони не знали що цей сраний віценець ватник ще з 2014...
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+8
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янковский ян (Запорожье)
08.06.2022 в 11:21
Наверно правильно было написать не об отсутствии украинской позиции а о наличии пророссийской позиции Все верно поступили.
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+8
0
MaximSK (Киев)
08.06.2022 в 10:57
Пусть Виценец уходит тогда в ДНР и там живет, если поддерживает российскую армию.
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+7
0
OctoberFest (Голая Пристань)
08.06.2022 в 11:06
зачем в днр? мы же ту территорию всё равно вернём рано или поздно. пускай сразу в воркуту едет
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+9
0

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