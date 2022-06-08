Из-за отсутствия проукраинской позиции. Кривбасс выгнал тренера команды U-19

"Кривбасс" объявил о прекращении сотрудничества с тренером Академии U-19 Виталием Виценцем и его помощником Станиславом Дьяченко, аргументируя это отсутствием у специалистов проукраинской позиции.

Клуб опубликовал соответствующее заявление:

"Сегодня Украина ведет освободительную борьбу с кровавой агрессией России. Вооруженные силы Украины героически отстаивают независимость и территориальную целостность страны. Тероборона настойчиво защищает нашу землю. Волонтеры самоотверженно поддерживают наших защитников и нуждающихся в помощи. Каждый из нас приближает победу.

ФК "Кривбасс" тоже не стоит в стороне. Наши ультрас и сотрудники клуба воюют на передовой. Гуманитарный штаб клуба помогает тем, кто спасся от боевых действий и пострадал от войны. Клуб готовится к старту в УПЛ, проведение которой на украинских футбольных полях является ярким индикатором нашей твердой веры в победу.

И понятно, что "Кривбасс" имеет четкую и однозначную проукраинскую позицию. Украина – суверенное независимое государство. россия – агрессор, армия рф – мародеры, убийцы и насильники. путин – ху*ло.

Другой взгляд на происходящее для клуба неприемлем, другой позиции для "Кривбасса" просто не существует. Клуб не будет закрывать глаза и оправдывать кого-либо. Мы убеждены, что у тех, кто имеет другое мнение, нет места в Большой Семье Кривбасс.

С учетом этого, "Кривбасс" принял решение о прекращении сотрудничества с тренером Академии U-19 Виталием Виценцем и его помощником Станиславом Дьяченко. Слава Украине! Слава ВСУ! Победа будет за нами!", - говорится в сообщении клуба.