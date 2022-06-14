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Леоненко: Кривбасс - клуб Зеленского, поэтому Вернидуба могут спокойно освободить от армии

Первая лига
(1 голосов)

Он хочет, чтобы украинский тренер возобновил работу

Леоненко: Кривбасс - клуб Зеленского, поэтому Вернидуба могут спокойно освободить от армии

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Экс-форвард"Динамо" и бывший эксперт ТК "Футбол 1/2/3" Виктор Леоненко высказался о том, что Юрий Вернидуб может стать главным тренером "Кривбасса".

"Сейчас будет хет-трик: Александр Бабич в "Заре", Юрий Вернидуб скорее всего в "Кривбассе", а Виктор Скрипник в Полтаву. Понятно, что Вернидуб служит, но ни для кого не секрет, что "Кривбасс" – клуб Зеленского.

Поэтому Вернидуба могут спокойно освободить от армии. Ну, это уже говорю, это не мое дело, но хотелось бы. Вернидуб хороший специалист, тем более с "Реалом" такое там натворил. Есть чем гордиться ему сейчас. "Шериф" никто и не знал, кроме молдаван", - цитирует Леоненко "Центр новин".

Напомним, Юрий Вернидуб покинул молдавский "Шериф", чтобы вступить в ряды ВСУ и защищать Украину с оружием в руках.

Читайте такжеПоследовал примеру Вернидуба. Экс-игрок Александрии вступил в ряды ВСУ
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В статье: Юрий Вернидуб Виктор Леоненко Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Центр новин

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Комментарии (4)
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янковский ян (Запорожье)
14.06.2022 в 10:22
Редакция. Зачем вы пиарите Витю? Забудьте про него.
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oda1979 (Запорожье)
14.06.2022 в 09:03
Можно подумать, что кто-то из игроков ДК или Шахтера пополнил собой стройные ряды ВСУ..
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Dr. House (Поділля)
14.06.2022 в 10:23
Алієв
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0
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royalstas (Вінниця)
14.06.2022 в 08:43
Лол так це взагалі не обговорюється. Ти можеш бути депутатом його фракції. Зпричитинити аварію намагатись підкупити поліцію і втікти в ліс. Але максимум що ти понесеш це сором від народу а зеля сраку прикриє і ніхто так і не знає чому той депутат не сидить та походження тих грошей.....
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