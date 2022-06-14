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Леоненко: Кривбасс - клуб Зеленского, поэтому Вернидуба могут спокойно освободить от армии
Он хочет, чтобы украинский тренер возобновил работу
Фото: ФК Шериф
Экс-форвард"Динамо" и бывший эксперт ТК "Футбол 1/2/3" Виктор Леоненко высказался о том, что Юрий Вернидуб может стать главным тренером "Кривбасса".
"Сейчас будет хет-трик: Александр Бабич в "Заре", Юрий Вернидуб скорее всего в "Кривбассе", а Виктор Скрипник в Полтаву. Понятно, что Вернидуб служит, но ни для кого не секрет, что "Кривбасс" – клуб Зеленского.
Поэтому Вернидуба могут спокойно освободить от армии. Ну, это уже говорю, это не мое дело, но хотелось бы. Вернидуб хороший специалист, тем более с "Реалом" такое там натворил. Есть чем гордиться ему сейчас. "Шериф" никто и не знал, кроме молдаван", - цитирует Леоненко "Центр новин".
Напомним, Юрий Вернидуб покинул молдавский "Шериф", чтобы вступить в ряды ВСУ и защищать Украину с оружием в руках.
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