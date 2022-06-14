Леоненко: Кривбасс - клуб Зеленского, поэтому Вернидуба могут спокойно освободить от армии

Экс-форвард"Динамо" и бывший эксперт ТК "Футбол 1/2/3" Виктор Леоненко высказался о том, что Юрий Вернидуб может стать главным тренером "Кривбасса".

"Сейчас будет хет-трик: Александр Бабич в "Заре", Юрий Вернидуб скорее всего в "Кривбассе", а Виктор Скрипник в Полтаву. Понятно, что Вернидуб служит, но ни для кого не секрет, что "Кривбасс" – клуб Зеленского.

Поэтому Вернидуба могут спокойно освободить от армии. Ну, это уже говорю, это не мое дело, но хотелось бы. Вернидуб хороший специалист, тем более с "Реалом" такое там натворил. Есть чем гордиться ему сейчас. "Шериф" никто и не знал, кроме молдаван", - цитирует Леоненко "Центр новин".