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Полесье начало подготовку к новому сезону Первой Лиги

Первая лига
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Житомирская команда тренируется в Польше

Полесье начало подготовку к новому сезону Первой Лиги

Фото: Полісся Житомир

UA-Футбол
Новина українською

Житомирское "Полесье" объявило о начале сборов для подготовки к новому сезону украинской Первой лиги. Как сообщила пресс-служба клуба, тренировочный лагерь проводится на северо-востоке Польши, в городе Мронгово, близ Ольштына.

Также сообщается, что "Полесье" проведет по ходу сборов несколько матчей-спаррингов, о которых будет объявлено позже.

Прошлый сезон Первой лиги команда завершила с 25 очками, на девятом месте в таблице. Промоушн в УПЛ заработали только харьковский "Металлист" и криворожский "Кривбасс".

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В статье: Первая лига Полесье (Житомир)
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