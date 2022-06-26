Полесье начало подготовку к новому сезону Первой Лиги

Житомирское "Полесье" объявило о начале сборов для подготовки к новому сезону украинской Первой лиги. Как сообщила пресс-служба клуба, тренировочный лагерь проводится на северо-востоке Польши, в городе Мронгово, близ Ольштына.

Также сообщается, что "Полесье" проведет по ходу сборов несколько матчей-спаррингов, о которых будет объявлено позже.

Прошлый сезон Первой лиги команда завершила с 25 очками, на девятом месте в таблице. Промоушн в УПЛ заработали только харьковский "Металлист" и криворожский "Кривбасс".