Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье начало подготовку к новому сезону Первой Лиги
Житомирская команда тренируется в Польше
Фото: Полісся Житомир
Житомирское "Полесье" объявило о начале сборов для подготовки к новому сезону украинской Первой лиги. Как сообщила пресс-служба клуба, тренировочный лагерь проводится на северо-востоке Польши, в городе Мронгово, близ Ольштына.
Также сообщается, что "Полесье" проведет по ходу сборов несколько матчей-спаррингов, о которых будет объявлено позже.
Прошлый сезон Первой лиги команда завершила с 25 очками, на девятом месте в таблице. Промоушн в УПЛ заработали только харьковский "Металлист" и криворожский "Кривбасс".
Популярное сейчас
- Сегодня Динамо проведет первый спарринг этим летом
- Много танков и ББМ. Генштаб опубликовал новые данные российских потерь на войне в Украине
- Буданов: С августа следует ожидать видимых результатов военной активности Украины
- Фаны Кривбасса требуют уволить вице-президента клуба, покинувшего Украину
- Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО