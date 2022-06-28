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Тренер Горняка-Спорт: Стартовать мы будем, но главный вопрос, как это все будет
В ожидании конкретики
Фото: ФК Горняк-Спорт
Главный тренер "Горняка-Спорт" Игорь Жабченко поделился мнением касательно будущего сезона в Украине.
"Стартовать то мы будем, но прийдется опять лепить новую команду, потому что взрослые футболисты разошлись. Тот же Андрей Понедельник ушел в Кривой Рог. Еще ребята нашли себе новые команды. Не хотят оставаться на тех условиях, которые у нас сейчас есть, а условия сейчас не очень. Будем работать с молодежью, выращивать молодежь.
Формат? Нам должны были прислать восьмерку или десятку, в какой мы будем группе. Но пока никто ничего не прислал. Пока ничего не знаем.
Главное - как это все будет? Как во время сирен. Если по часу по два будем сидеть в убежище, то не знаю. Будут продолжать матч или нет? Много вопросов", - заявил Жабченко.
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