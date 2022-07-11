Перед дебютом в Первой лиге. ЛНЗ усилился двумя футболистами

Футбольный клуб "ЛНЗ" объявил о подписании двух футболистов. Новичками команды стали полузащитник Антон Савин и хавбек Андрей Ляшенко.

Детали сделок с игроками не сообщается.

Последним клубом 32-летнего Савина был "Металлист 1925", за который он в прошлом сезоне провел 18 матчей без результативных действий. 24-летний Ляшенко минувший сезон отыграл за луцкую "Волынь". На его счету 3 забитых мячей и 1 ассист в 20 матчах.

Савин будет выступать под 77-м игровым номером, Ляшенко – под 98-м.

Напомним, по итогам досрочно завершенного сезона "ЛНЗ" Лебедин занял 3-е место в группе А Второй лиги и повысился в классе.