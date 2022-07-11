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Перед дебютом в Первой лиге. ЛНЗ усилился двумя футболистами
Детали сделок с игроками не сообщаются
Фото: fc-lnz.com
Футбольный клуб "ЛНЗ" объявил о подписании двух футболистов. Новичками команды стали полузащитник Антон Савин и хавбек Андрей Ляшенко.
Детали сделок с игроками не сообщается.
Последним клубом 32-летнего Савина был "Металлист 1925", за который он в прошлом сезоне провел 18 матчей без результативных действий. 24-летний Ляшенко минувший сезон отыграл за луцкую "Волынь". На его счету 3 забитых мячей и 1 ассист в 20 матчах.
Савин будет выступать под 77-м игровым номером, Ляшенко – под 98-м.
Напомним, по итогам досрочно завершенного сезона "ЛНЗ" Лебедин занял 3-е место в группе А Второй лиги и повысился в классе.
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