Каденко: Матчи планируем транслировать на YouTube-канале ПФЛ

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о трансляциях матчей следующего сезона Первой и Второй лиги Украины.

‒ В прошлом году ПФЛ Украины впервые получила официального транслятора – ТК "Футбол" 1/2/3, однако довести до логического завершения сотрудничество не удалось…

‒ Нам очень досадно, что так произошло, потому что ТК "Футбол" поверил в перспективность соревнований ПФЛ и предложил клубам хорошие условия для начала собственного хозяйствования с медиа-правами. Это стало возможным благодаря передаче "Лига-футбол" коммерческим правам от "УАФ-маркетинг", у нас есть единый пул. Централизация медиа-прав сразу же помогла их реализовать.

‒ Как проходило сотрудничество с ТК "Футбол"?

– Мы были довольны. Каждый матч тура в первой лиге транслировался в прямом эфире, два из них – на самих телеканалах, еще шесть – в YouTube в общем доступе. Готовился эксклюзивный продукт – предматчевые и послематчевые студии, обзоры голов, специальные сюжеты. Внимание к первой лиге показало, что здесь интересные соревнования.

Скажу, что YouTube-канал "Первая лига" собрал около 70 тысяч подписчиков и почти 12 миллионов просмотров. Признаюсь, эти цифры нас поразили и вдохновили. Они подтвердили тот интерес, который существовал до соревнований, ведь за последние два года у нас обновились таблички рекордов по посещаемости в первой и второй лигах.

‒ Что теперь будет с трансляциями?

‒ Мы продолжим задуманное, получив поддержку клубов на Конференции ПФЛ. Матчи Первой и Второй лиги планируем транслировать на YouTube-канале Профессиональной футбольной лиги. Разрабатываются технические требования к показу матчей, которые позволят выработать общие требования ко всем трансляциям, из какого города они бы не проводились. Мы в поисках спонсоров и партнеров, потому что имеем большие замыслы в области показа наших матчей.

‒ То есть футбол можно будет посмотреть, несмотря на информацию в СМИ?

‒ Да конечно. Напомню, что ПФЛ уже давно ввела в регламент требования по обязательной прямой трансляции матчей своих соревнований. В первой лиге прошлого сезона транслировались все матчи, даже у тех, у которых возникали технические проблемы, видео оперативно выкладывалось на YouTube. Во второй лиге также были единичные случаи срывов трансляций, и мы тоже требовали от клубов вскоре выкладывать запись для ознакомления прессы, специалистов и болельщиков, — подытожил Каденко.