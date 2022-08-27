Буковина - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Буковина" возвращается в Первую лигу после шестилетней паузы. Для "Эпицентра" это будет дебютная игра в Первой лиге. Для тренеров обоих коллективов этот матч будет особенным, ведь Мельничук и Надуда проведут свой первый матч в качестве тренеров клубов Первой лиги. Кстати, "Буковина" в Первой лиге не побеждает уже восемь матчей: шесть поражений и две ничьи. Отметим, что накануне матче "Буковина" подписала опытного полузащитника Игоря Чайковского.

Смотрите игру "Буковины" против "Эпицентра" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 13:00.