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Буковина - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Дебютный матч для Андрея Мельничука после возвращения в "Буковину"

Буковина - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Буковина

UA-Футбол
Новина українською

"Буковина" возвращается в Первую лигу после шестилетней паузы. Для "Эпицентра" это будет дебютная игра в Первой лиге. Для тренеров обоих коллективов этот матч будет особенным, ведь Мельничук и Надуда проведут свой первый матч в качестве тренеров клубов Первой лиги. Кстати, "Буковина" в Первой лиге не побеждает уже восемь матчей: шесть поражений и две ничьи. Отметим, что накануне матче "Буковина" подписала опытного полузащитника Игоря Чайковского.

Смотрите игру "Буковины" против "Эпицентра" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 13:00.

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В статье: Буковина (Черновцы) Эпицентр (Дунаевцы)
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