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Первая лига. ЛНЗ и Оболонь расписали нулевую ничью

Первая лига
(1 голосов)

Обе команды могут быть удовлетворены результатом

Первая лига. ЛНЗ и Оболонь расписали нулевую ничью

Фото: ФК Оболонь

UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на статус дебютанта Первой лиги, "ЛНЗ" уже считается одним из претендентов на еще одно повышение в классе. Черкащане провели очень мощную, как для своего дивизиона, трансферную кампанию и не стеснялись приглашать даже игроков из УПЛ. Однако в первом же матче на новом уровне это результата не принесло. "Оболонь", как известно, также регулярно ходит среди тех, кто может выйти в элиту, однако чего-то всегда не хватает. Итак, можем констатировать, что это была игра двух претендентов на Премьер-лигу.

Футбол в принципе и получился, как и анонс о нем: неуступчивый и с желанием обоих коллективов не проиграть. Хозяева больше мяч держали, "пивовары" согласились отвечать на контратаках. Но за 90 минут ни одна из этих стратегий не сработала.

Неприятно, если ты фаворит лиги, стартовать с потери очков. Однако, если это битва с прямым конкурентом, следует считать такой результат приемлемым.

Первая лига. 1-й тур
"ЛНЗ" - "Оболонь" 0:0
"ЛНЗ": Попович, Тарасенко, Лопыренок, Солдат, Синегуб (Замуренко 85), Полюлях, Сторчоус (Евдокимов 55), Нехтий, Войцеховский (Замуренко 73), Савин (Ляшенко 72), Галенко (Тищенко 55).
"Оболонь": Федоривский, Осман, Бородай, Терехов, Фатеев, Мороз, Косовский (Покотилюк 86), Прокопенко (Лукьянчук 72), Груша (Батальский 72), Олейник (Корохов 80), Краснопир (Машталир 86).
Предупрежден: Осман 33, Мороз 84, Корохов 90+5

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В статье: Оболонь (Киев) ЛНЗ (Черкассы)
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