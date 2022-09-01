  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Полесье представило 11 новичков команды - среди них Вакула
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье представило 11 новичков команды - среди них Вакула

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Житомирский клуб усилил свой состав

Полесье представило 11 новичков команды - среди них Вакула

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Житомирское "Полесье" официально представило 11 новичков, которые будут помогать команде в Первой лиге.

Ряды клуба пополнил экс-нападающий "Десны" Филипп Будковский. Форвард заключил контракт с клубом на 1,5 года. Еще один нападающий Сергей Кисленко, который перешел в стан желто-зеленых в январе этого года.

Также клуб объявил о подписании двух вратарей: Олега Кудрика и Артема Поспелова. Олег выступал за основную команду "Мариуполя", а Артем является воспитанником донецкого "Шахтера".

Житомирский клуб усилил и защитную зону. Богдан Кушниренко, Вадим Червак (3-летний контракт) и Ян Морговский подписали договор с новой командой.

Еще четыре новых футболиста будут отвечать за центральную часть поля. Полузащитники Евгений Микитюк (воспитанник "Динамо"), Данил Волынец, Никита Петрук и скандально известный Владислав Вакула, также присоединились к клубу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Филипп Будковский Евгений Волынец Полесье (Житомир) Олег Кудрик Богдан Кушниренко Артем Поспелов Сергей Кисленко Владислав Вакула
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Полесье

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде