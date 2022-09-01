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Полесье представило 11 новичков команды - среди них Вакула
Житомирский клуб усилил свой состав
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Житомирское "Полесье" официально представило 11 новичков, которые будут помогать команде в Первой лиге.
Ряды клуба пополнил экс-нападающий "Десны" Филипп Будковский. Форвард заключил контракт с клубом на 1,5 года. Еще один нападающий Сергей Кисленко, который перешел в стан желто-зеленых в январе этого года.
Также клуб объявил о подписании двух вратарей: Олега Кудрика и Артема Поспелова. Олег выступал за основную команду "Мариуполя", а Артем является воспитанником донецкого "Шахтера".
Житомирский клуб усилил и защитную зону. Богдан Кушниренко, Вадим Червак (3-летний контракт) и Ян Морговский подписали договор с новой командой.
Еще четыре новых футболиста будут отвечать за центральную часть поля. Полузащитники Евгений Микитюк (воспитанник "Динамо"), Данил Волынец, Никита Петрук и скандально известный Владислав Вакула, также присоединились к клубу.
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