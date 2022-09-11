Первая лига. Карпаты разгромили Буковину

Львовские "Карпаты" одержали третью победу в трех матчах нынешнего сезона. Также команда Андрея Тлумака продлила свою сухую серию и еще в текущем чемпионате не пропускала.

Интрига в игре умерла уже на четвертой минуте: Кожанов классным пасом между игроков "Буковины" нашел Тарануху, форвард из пределов штрафной пробил под защитником.

Вскоре мог забивать и сам Кожанов. При подаче углового на ворота гостей Даценко открыто держал Дуця и не дал тому нанести удар. Рефери это видел, назначил 11-метровый, но лидер львовян проиграл дуэль Задерейко.

Но во втором и третьем голах без Кожанова снова не обошлось. 2:0 – хавбек ассистировал на Чачуа. 3:0 - выполнил подачу со штрафного во вратарскую, к мячу никто не прикоснулся, что лишь еще больше дезориентировало голкипера.

"Буковина" была вынуждена согласиться с капитуляцией, однако надежды не теряла до последних минут и по возможности пыталась держать в тонусе оборону львовян и Лепку, записавшего на свой счет пару неплохих сейвов. Стать первой командой, которая в этом сезоне забила львовянам, "желто-черные" не смогли, но и забить сегодня получилось. Роль снайпера на себя взял Гакман - он уже в компенсированное ко второй половине встречи время замкнул прострельную передачу с линии вратарскую в собственную рамку.

Карпаты - Буковина 4:0

Голы: Ростислав Тарануха 4, Амбросий Чачуа 29, Денис Кожанов 56, Василий Гакман 90+1

Карпаты: Роман Лёпка, Игорь Дуць, Валерий Болденков, Амбросий Чачуа, Денис Кожанов (Александр Климец 69), Артур Рябов, Иван Когут (Олег Лень 60), Дмитрий Махнев (Андрей Ломницкий 86), Ростислав Тарануха (Николай Когут 60), Владислав Приймак (Андрей Ткачук 69), Денис Галенков

Буковина: Антон Задерейко, Александр Жумыга (Виталий Фарасеенко 79), Василий Гакман, Игорь Чайковский (Илья Скрипник 62), Артем Цурупин, Иван Пец, Семён Даценко (Владимир Столяр 46), Иван Паламарчук (Артур Орнат 65), Василий Палагнюк, Кирилл Прокопчук, Артем Данилюк

Предупреждения: Дмитрий Махнев 43 - Семён Даценко 27, Александр Жумыга 54, Василий Палагнюк 78

Нереализованный пенальти: Денис Кожанов 28 (вратарь)