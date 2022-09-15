Собуцкий: УАФ занимается рейдерством и преследованием

Руководитель Ассоциации ветеранского футбола Украины Олег Собуцкий прокомментировал требование УАФ к АВФУ принять меры по дисквалификации ее руководителя.будущем отстранении с занимаемой должности.

"Господин Павелко мне просто мстит. Когда я говорю "Павелко" имею в виду целую структуру под названием УАФ, ведь ее глава сейчас полностью узурпировал власть в своих руках. Это преследование меня лично и рейдерский захват Ассоциации ветеранского футбола Украины, которую я имею честь представлять. Если коротко почему это происходит – им точно не понравилось, что Спортивный арбитражный суд Лозанны публично унизил их в юридической плоскости.

Я думаю все понимают разницу между пожизненным запретом заниматься футболом и сроком в 5 лет. Это было сфабриковано дело против меня. УАФ уже очень давно стремилась вместо меня поставить главой Ассоциации ветеранского футбола Украины Анатолия Демьяненко, в первую очередь рассказывая, что не хочет занимать эту должность, но впоследствии все стало на свои места.

Возможно в глубине души пан Демьяненко и не хотел, но есть Андрей Павелко, который хочет все и вся. Следовательно, против меня была организована целая кампания. Они пользовались моментом и сделали мне основание. Сфабриковали против меня дело на матче "Агробизнес" – "Минай" и, как следствие, решили меня пожизненно лишить возможности заниматься футболом. После получения документов по CAS, где мне сократили срок до пяти лет, в УАФ не могут успокоиться.

Сейчас они делают все возможное и невозможное, чтобы вместо меня поставить другого человека управлять АВФУ. Я понимаю, почему против меня началось преследование. Это дело не однажды. Я не согласился подписывать документы о переезде завода по изготовлению искусственных полей в Краматорск. И с этого времени началась кампания по устранению меня от футбола. А игра с "Минаем" была для них только поводом для УАФ, чтобы меня отстранить от всех процессов", – сказал Собуцкий.

Напомним, основатель "Агробизнеса" был пожизненно отстранен от футбола УАФ за избиение арбитра Юрия Иванова после матча "Агробизнес" — "Минай". Также клуб из Первой лиги был оштрафован на 500 тысяч гривен.