Первая лига. ЛНЗ в матче с двумя удалениями вырывает победу в Горняка-Спорт

В заключительном субботнем матче седьмого тура Первой лиги встречались "Горняк-Спорт" и "ЛНЗ". Для предпоследней команды группы Б эта игра была настоящим испытанием, ведь пришлось противостоять второй команде группы (после победы "Оболони").

В первом тайме команды не забивали, но игру нельзя было назвать скучной. Больше контролировали мяч гости, но и хозяева не отсиживались в защите. Подопечные Жабченко при первой возможности пытались быстро выходить из защиты в атаку, создавая давление на оборону "ЛНЗ". Первый опасный момент в матче был создан на 22-й минуте, когда после розыгрыша углового Хондак с нескольких метров пробил выше ворот. В конце тайма команды обменялись острыми выпадами. Сначала удар Сторчоуса парировал Коваленко, а в следующей атаке Горбаченко почему-то решил отдавать передачу в момент, когда стоило пробивать.

В начале второго тайма после подачи с углового опасно пробивал Горбаченко, но его удар парировал Самойленко. Стандарты создавали множество проблем для гостей в сегодняшнем матче. Следует отдать должное игре "Горняка-Спорт" в защите. Подопечные Жабченко хорошо разобрали игру соперника и нашли противодействие.

На 61-й минуте ответили своим моментом гости. Хамелюк метров с 13-ти пробивал в угол, но надежно сыграл Коваленко. На 65-й минуте гости остались в меньшинстве. За неспортивную поведение второе предупреждение получил Сторчоус. Андрей помешал Коваленко быстро ввести мяч в игру. Через несколько минут коллектив из Горишних Плавнив мог реализовать численное большинство, но Горбаченко с нескольких метров не попал в створ ворот.

На 79-й минуте Сейтхалилов столкнулся с Самойленко и арбитр удалил игрока "Горняка-Спорт". Спорный момент, в котором непонятно кто именно нарушал правила. Таким образом, доигрывали матч команды в равных составах.

Через несколько минут подопечные Ковпака открыли счет. После прострела Войцеховского отличился Хамелюк. Владислав пробил в верхний угол – 0:1. Замены "ЛНЗ" сработали.

В итоге, матч завершился победой "ЛНЗ". Черкащане догоняют "Оболонь".

Первая лига. Группа Б. 7-й тур

"Горняк-Спорт" - "ЛНЗ" 0:1

Голы: Хамелюк (85)

Предупреждение: Сторчоус (37)

Удаление: Сторчоус (65), Сейтхалилов (79)

"Горняк-Спорт": Коваленко - Шинкаренко, Цвиренко, Хондак, Малаки, Семка, Сейтхалилов, Бодня, Пидручный (Сологуб, 84), Шинкаренко (Сеницький, 72), Горбаченко

Запасные: Климов, Дворник, Сологуб, Черныш, Сеницкий, Громенко, Николишин, Сметанин, Шептицкий, Подрезан

Главный тренер: Игорь Жабченко

"ЛНЗ": Самойленко (Шелихов, 86) - Тарасенко, Лопыренок, Солдат, Синегуб, Полюлях, Сторчоус, Нехтий (Галенко, 90+1), Ляшенко (Войцеховский, 74), Евдокимов (Хамелюк, 46), Тищенко

Запасные: Шелихов, Тяпкин, Копыл, Швец, Хамелюк, Чорный, Войцеховский, Галенко