Первая лига. Горняк-Спорт вдевятером вырывает ничью в полтавском дерби

В первом воскресном матче восьмого тура встречались представители Полтавской области. Команды впервые между собой играли в нынешнем сезоне, ведь матч первого круга был перенесен. Соперники делили последнее место в группе, поэтому очень важно было одержать победу в очном противостоянии.

В начале встречи гости играли первым номером, а подопечные Жабченко больше рассчитывали на контратаки. Не успели команды сыграть и 15 минут как объявили воздушную тревогу и игра была прервана. Вынужденный перерыв длился почти час. После обновления игры активнее заиграли подопечные Жабченко. Владислав Шинкаренко даже отправил мяч в сетку, но арбитр отменил взятие ворот из-за положения вне игры.

На 18-й минуте сильно подвел свою команду Дмитрий Шинкаренко, который завалил на газон Щербака. Игрок "Полтавы" должен был выходить один на один. Еще через восемь минут вторую желтую получил Сеницкий. К тому же, удалили главного тренера команды Игоря Жабченко. Таким образом, хозяева остались без двух полевых игроков и тренера. Реализовать свое солидное численное преимущество к перерыву гости не смогли.

Во второй половине встречи характер игры не изменился. Подопечные Сысенко контролировали мяч, но моментов так и не было. Стоит отметить игроков "Горняка-Спорт", которые проявляли свой характер. При первой возможности хозяева пытались контратаковать.

На 76-й минуте момент всей игры имел Владислав Шинкаренко, но игрок "Горняка-Спорт" с нескольких метров не смог переиграть Вичного. В следующей атаке мог забивать Костенко, но Ян не попал по мячу. Наконец-то команды активизировались.

На 84-й минуте гости все-таки дожали своего соперника. Горжуй отдал на Стрельцова, а Евгений расстрелял ворота Коваленко – 0:1. На 90+4 минуте произошло настоящее чудо. Голкипер Горняка-Спорт Коваленко отдал Семку, который прострелил, а Денис Пидручный пробил мимо голкипера - 1:1. В итоге, матч завершился вничью - 1:1. Невероятный характер команды Жабченко

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"Горняк-Спорт" - "СК Полтава" 1:1

Голы: Стрельцов (84), Пидручный (90+4)

Предупреждение: Хондак (6), Цвиренко (10), Сеницкий (15), Стрельцов (34) , В.Шинкаренко, Горбаченко (64), Костенко (68)

Удаление: Д. Шинкаренко (18), Сеницкий (26)



Горняк-Спорт: Максим Коваленко, Даниил Хондак, Роман Бодня, Артём Сёмка, Владислав Шинкаренко, Дмитрий Шинкаренко, Владислав Горбаченко, Алексей Малаки, Юрий Сеницкий, Денис Пидручный, Максим Цвиренко

СК Полтава: Ян Вичный, Валерий Гайван, Дмитрий Щербак, Евгений Стрельцов, Сергей Каретник, Владислав Даниленко, Вадим Таранушич, Николай Бужин, Ян Костенко, Дмитрий Копитов, Александр Томенко