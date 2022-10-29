Горняк-Спорт - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Нас ожидает встреча аутсайдеров группы. "Горняк-Спорт" не побеждает в Первой лиге в течение четырех матчей: ничья и три поражения. "Скорук" в нынешнем сезоне пропускает во всех играх. Может быть, эта серия наконец-то прервется?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.