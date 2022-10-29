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Горняк-Спорт - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча аутсайдеров группы
Фото: ФК Скорук
Нас ожидает встреча аутсайдеров группы. "Горняк-Спорт" не побеждает в Первой лиге в течение четырех матчей: ничья и три поражения. "Скорук" в нынешнем сезоне пропускает во всех играх. Может быть, эта серия наконец-то прервется?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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