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Горняк-Спорт - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Встреча аутсайдеров группы

Горняк-Спорт - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Скорук

UA-Футбол
Новина українською

Нас ожидает встреча аутсайдеров группы. "Горняк-Спорт" не побеждает в Первой лиге в течение четырех матчей: ничья и три поражения. "Скорук" в нынешнем сезоне пропускает во всех играх. Может быть, эта серия наконец-то прервется?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Скорук (Томаковка)
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