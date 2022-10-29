Первая лига. Полесье благодаря голам защитников переигрывает Мариуполь

В Демидове новичок Первой лиги принимал лидера группы. Подопечные Юрия Калитвинцева выиграли пять матчей подряд и не пропускали уже 580 минут.

Весьма неожиданно первый голевой момент во встрече создали хозяева. Игорь Быковский с правого фланга сместился поближе к центр, но пробив в штангу. Лидер "Мариуполя" заставил понервничать Поспелова. Возможно, "Полесье" недооценило своего соперника, но старт матча для гостей был очень непрост. Такая смелая игра мариупольцев не могла не нравиться.

После провального начала встречи подопечные Калитвинцева прибавили в активности. Опасно пробивал Денис Янаков, но его удар парировал Кравцов. После розыгрыша углового Кушниренко попал в перекладину. Фортуна в этом эпизоде ​​была на стороне мариупольцев.

Казалось, на перерыв команды пойдут без голов, но на помощь гостям пришел стандарт. Янаков навесил с углового, а Кушниренко ударом под перекладину открыл счет – 0:1.

В начале второго тайма гости увеличили свое преимущество. Будковский сбросил на Кушниренко, но удар Богдан парировал голкипер. Однако первым на добивании оказался Гитченко, который протолкнул мяч в сетку - 0:2.

Следует отдать должное мариупольцам, которые, несмотря на счет, пытались забить хотя бы один гол. Однако, прервать "сухую" серию Поспелова подопечные Красноперова не смогли. Лучший момент имел Литюк, но Глеб с нескольких метров пробил мимо ворот.

В итоге, "Полесье" побеждает в шестом матче подряд.

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ФСК "Мариуполь" - "Полесье" 0:2

Голы: Кушниренко (45), Гитченко (53)

ФСК "Мариуполь": Павел Кравцов, Петр Харжевский, Иван Мочевинский, Дмитрий Павлиш, Игорь Быковский, Владислав Чушенко, Егор Булгаков, Александр Чернецкий, Иван Мельниченко, Богдан Гора, Иван Мамросенко

"Полесье": Артем Поспелов, Андрей Гитченко, Андрей Нестеров, Владислав Огиря, Денис Янаков, Дмитрий Шастал, Филипп Будковский, Ян Морговский, Богдан Кушниренко, Илья Чередниченко, Максим Андрущенко