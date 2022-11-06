Полесье - Нива Тернополь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Лидера дополнительно мотивировать на эту игру не нужно было, ведь именно "Нива" является единственной командой в группе, которая отобрала очки у "Полесья". Напомним, что игра первого круга завершилась вничью (0:0). Смогут ли подопечные Калитвинцева найти ключи к защите команды, которая пропустила всего пять голов?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.