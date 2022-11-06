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Полесье - Нива Тернополь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Принципиальное противостояние для "Полесья"

Полесье - Нива Тернополь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Полісся

UA-Футбол
Новина українською

Лидера дополнительно мотивировать на эту игру не нужно было, ведь именно "Нива" является единственной командой в группе, которая отобрала очки у "Полесья". Напомним, что игра первого круга завершилась вничью (0:0). Смогут ли подопечные Калитвинцева найти ключи к защите команды, которая пропустила всего пять голов?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: Полесье (Житомир) Нива (Тернополь)
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