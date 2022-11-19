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Полесье - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Испытания для вышгородцев
Фото: ФК Полісся
В гости к лидеру восточной группы приедет амбициозный "Диназ". Подопечные Головка прогрессируют в игре, но победить никак не могут. В противостоянии с "Полесьем" сложно будет гостям рассчитывать на победу, но бой вышгородцы дадут. Отметим, что подопечные Юрия Калитвинцева лучшие в группе по отборам мяча и подборам (104).
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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