 Кремень - Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 27.11.2022 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Кремень - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Игра за четвертое место

Кремень - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Кремінь

UA-Футбол
Новина українською

Очень интригующее и чрезвычайно важное с турнирной точки зрения противостояние. Обе команды продолжают сражаться за чемпионский раунд. "Кремень" в этом матче устроит даже ничья, а "Чернигову" стоит только побеждать.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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В статье: Кремень (Кременчуг) ФК Чернигов
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