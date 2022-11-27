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Кремень - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Игра за четвертое место
Фото: ФК Кремінь
Очень интригующее и чрезвычайно важное с турнирной точки зрения противостояние. Обе команды продолжают сражаться за чемпионский раунд. "Кремень" в этом матче устроит даже ничья, а "Чернигову" стоит только побеждать.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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