Кремень - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Очень интригующее и чрезвычайно важное с турнирной точки зрения противостояние. Обе команды продолжают сражаться за чемпионский раунд. "Кремень" в этом матче устроит даже ничья, а "Чернигову" стоит только побеждать.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.