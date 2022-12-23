Президент Кремня: Уже в следующем сезоне команда будет бороться за выход в УПЛ

Президент " Кремня " Сергей Ковнир рассказал об амбициозных планах команды по выходу в УПЛ.

— Стараюсь вместе с клубом выйти в УПЛ, но для этого нужно, чтобы прошло время. Считаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Ранее подписывали игроков до конца сезона, а сейчас нет футболистов, у которых контракты рассчитаны менее чем на два года. Считаю, что "Кремень" уже в следующем сезоне будет бороться за повышение в классе.

- Есть ли в ваших планах работы по реконструкции стадиона? Может быть, будет натуральный газон?

- У нас разработан большой проект футбольной базы с открытым натуральным и крытым искусственным полем. Однако для этого следует найти немалые средства. Думаю, что мы сможем реализовать этот проект после нашей победы. Также есть возможность реконструкции газона на стадионе "Политехник" для тренировочного процесса, а возможно для игр.