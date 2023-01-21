Полесье - Шахтер U-19: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция контрольного матча

Житомирское "Полесье" проведет спарринг с "Шахтером" U-19. Напомним, что три дня назад подопечные Юрия Калитвинцева обыграли немецкий "Луккенвальде". В том матче свои дебютные 20 минут за лидера Первой лиги сыграл хавбек Богдан Крушинский. Сможет ли "Полесье" так же уверенно выиграть в амбициозных "горняков"? Отметим, что "Шахтер" U-19 в среду минимально уступил ФК "Висла" (0:1).

Смотрите прямую трансляцию матча на YouTube канале FootballHub. Противостояние начнется в 16.00.