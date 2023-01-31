Левый Берег заявил, что в следующем сезоне заявится в Первую лигу

"Левый Берег" анонсировал свое возвращение в профессиональный футбол.

Клуб опубликовал заявление, в котором говорится, что команда готовится дебютировать в Первой лиге начиная со следующего сезона.

Команда во главе с новым главным тренером уже приступила к тренировкам. В частности, недавно был проведен товарищеский матч против молодежной команды "Левого Берега".

Напомним, что в прошлом сезоне "Левый берег" выступал в чемпионате Второй лиги. Из-за полномасштабного вторжения России в Украину клуб приостановил свои выступления, но сохранил за собой статус клуба ПФЛ.