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Левый Берег заявил, что в следующем сезоне заявится в Первую лигу

Первая лига
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Из-за российского вторжения команда брала вынужденную паузу в выступлениях

Левый Берег заявил, что в следующем сезоне заявится в Первую лигу

Фото: ФК Лівий Берег / Автор невідомий

Новина українською

"Левый Берег" анонсировал свое возвращение в профессиональный футбол.

Клуб опубликовал заявление, в котором говорится, что команда готовится дебютировать в Первой лиге начиная со следующего сезона.

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Команда во главе с новым главным тренером уже приступила к тренировкам. В частности, недавно был проведен товарищеский матч против молодежной команды "Левого Берега".

Напомним, что в прошлом сезоне "Левый берег" выступал в чемпионате Второй лиги. Из-за полномасштабного вторжения России в Украину клуб приостановил свои выступления, но сохранил за собой статус клуба ПФЛ.

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В статье: Левый берег (Киев)
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Источник:
Левый берег

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