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Александрия продолжает искать форварда. Переговоры с Кулаковым продолжаются
А вот габонец на сборах не впечатлил Ротаня
fco.com.ua
"Александрия" активно ищет на тарснферном рынке форварда, который сможет усилить команду в весенней части сезона.
Как сообщает "ТаТоТаке", "игроком на просмотре", который выходил в атаке в недавних контрольных матчах команды, был форвард из Габона, но он не впечатлил Руслана Ротаня, и поэтому контракт с ним подписан не будет.
Приоритетом клуба в этом амплуа
Напомним, что "Александрия" на зимний перерыв ушла, занимая 5-е место в турнирной таблице УПЛ.
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