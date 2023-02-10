Александрия продолжает искать форварда. Переговоры с Кулаковым продолжаются

"Александрия" активно ищет на тарснферном рынке форварда, который сможет усилить команду в весенней части сезона.

Как сообщает "ТаТоТаке", "игроком на просмотре", который выходил в атаке в недавних контрольных матчах команды, был форвард из Габона, но он не впечатлил Руслана Ротаня, и поэтому контракт с ним подписан не будет.

Приоритетом клуба в этом амплуа остается Андрей Кулаков , переговоры с которым до сих пор продолжаются.

Напомним, что "Александрия" на зимний перерыв ушла, занимая 5-е место в турнирной таблице УПЛ.