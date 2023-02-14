Полесье - Левадия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Подопечные Юрия Калитвинцева сыграют матч третьего тура зимнего турнира BGV Winter Cup 2023. Житомиряне будут противостоять эстонскому клубу "Левадия". Напомним, что в прошлом туре "Полесье" в серии пенальти обыграло "Верес", а "Левадия" одолела "Ворсклу" - 3:2.

"Левадия" является десятикратным Чемпионом Эстонии по футболу, десятикратным обладателем Кубка Эстонии по футболу и восьмикратным обладателем Суперкубка Эстонии по футболу.

Winter Cup

14 февраля. Начало в 18:30

"Полесье" (Украина) - "Левадия" (Эстония)