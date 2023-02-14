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Полесье - Левадия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Второй матч для лидера Первой лиги на Winter Cup
Фото: ФК Полісся
Подопечные Юрия Калитвинцева сыграют матч третьего тура зимнего турнира BGV Winter Cup 2023. Житомиряне будут противостоять эстонскому клубу "Левадия". Напомним, что в прошлом туре "Полесье" в серии пенальти обыграло "Верес", а "Левадия" одолела "Ворсклу" - 3:2.
"Левадия" является десятикратным Чемпионом Эстонии по футболу, десятикратным обладателем Кубка Эстонии по футболу и восьмикратным обладателем Суперкубка Эстонии по футболу.
Winter Cup
14 февраля. Начало в 18:30
"Полесье" (Украина) - "Левадия" (Эстония)
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