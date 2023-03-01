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Скорук объявил о подписании шести футболистов

Первая лига
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Перволиговый клуб провел работу на трансферном рынке

Скорук объявил о подписании шести футболистов

Фото: fcskoruk.com

Новина українською

Перволиговый "Скорук" объявил о подписании сразу шести футболистов. Новичками команды стали защитники Илья Ходуля и Александр Мигунов, полузащитники Андрей Слипухин (на правах аренды из ФК "Тростянец") и нападающие Станислав Кулиш, Владимир Здырко и Владислав Гарната.

Ходуля будет выступать под №3 номером, Мигунов - под №13, Слипухин - под №17, Здырко - под №15, Кулиш - под №10, Гарната - под №77.

В то же время команду покинули защитник Кирилл Пасечник и полузащитник Алексей Разуваев. Последний решил завершить профессиональную карьеру.

Напомним, что в своем дебютном сезоне в Первой лиге "Скорук" занял седьмое место в группе В.

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В статье: Станислав Кулиш Илья Ходуля Александр Мигунов Скорук (Томаковка)
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Источник:
fcskoruk.com

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