Скорук объявил о подписании шести футболистов

Перволиговый "Скорук" объявил о подписании сразу шести футболистов. Новичками команды стали защитники Илья Ходуля и Александр Мигунов, полузащитники Андрей Слипухин (на правах аренды из ФК "Тростянец") и нападающие Станислав Кулиш, Владимир Здырко и Владислав Гарната.

Ходуля будет выступать под №3 номером, Мигунов - под №13, Слипухин - под №17, Здырко - под №15, Кулиш - под №10, Гарната - под №77.

В то же время команду покинули защитник Кирилл Пасечник и полузащитник Алексей Разуваев. Последний решил завершить профессиональную карьеру.

Напомним, что в своем дебютном сезоне в Первой лиге "Скорук" занял седьмое место в группе В.