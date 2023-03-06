Буковина объявила о переходе экс-полузащитника Шахтера

ФК "Буковина" усилился двумя футболистами. Черновицкий клуб объявил о переходе полузащитника Александра Глаголы и вратаря Марка Медведева.

О сроках и условиях контрактов не разглашается.

25-летний Глагола - воспитанник закарпатского футбола. В 2012 году получил приглашение от донецкого "Шахтера", где сначала выступал за юношеские команды "горняков", а затем – и за юниорские и молодежные. В сезоне-2014/15 в составе "Шахтера" стал серебряным призером Юношеской лиги УЕФА.

В июле 2019 года подписал контракт с "Минаем", в составе которого провел 24 матча (забил 2 мяча и отдал 3 результативных передачи). В зимнее межсезонье 2020/21 присоединился к "Полесью" (20 матчей, 1 гол).

24-летний Медведев – воспитанник академий запорожского "Металлурга" и "Днепра". На профессиональном уровне голкипер дебютировал в сезоне 2018/19 в составе "Звезды".

В апреле 2019 года заключил контракт с "Буковиной", цвет которой защищал до зимнего межсезонья кампании-20119/20. Всего за черновицкий клуб Медведев провел 28 матчей.

Перед возвращением в Черновцы Марк выступал в составе "Полесья" и любительского клуба "Мотор" Запорожье.