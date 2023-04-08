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Нива - ЛНЗ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Непростой выезд для фаворита

Нива - ЛНЗ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК ЛНЗ

UA-Футбол
Новина українською

Интригующее противостояние нас ожидает в Тернополе, где встретятся две амбициозные команды. На гостей будет дополнительно давить ответственность за результат, а вот хозяева могут сыграть раскрепощенно. Ожидаем, что подопечные Задорожного смогут дать достойное сражение более именитому сопернику, который в этом сезоне стремится повыситься в классе.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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В статье: Нива (Тернополь) ЛНЗ (Черкассы) смотреть футбол онлайн
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