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Нива - ЛНЗ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Непростой выезд для фаворита
Фото: ФК ЛНЗ
Интригующее противостояние нас ожидает в Тернополе, где встретятся две амбициозные команды. На гостей будет дополнительно давить ответственность за результат, а вот хозяева могут сыграть раскрепощенно. Ожидаем, что подопечные Задорожного смогут дать достойное сражение более именитому сопернику, который в этом сезоне стремится повыситься в классе.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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