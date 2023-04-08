Нива - ЛНЗ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интригующее противостояние нас ожидает в Тернополе, где встретятся две амбициозные команды. На гостей будет дополнительно давить ответственность за результат, а вот хозяева могут сыграть раскрепощенно. Ожидаем, что подопечные Задорожного смогут дать достойное сражение более именитому сопернику, который в этом сезоне стремится повыситься в классе.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.