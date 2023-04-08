Первая лига. Гол и ассист Ныча помогли ЛНЗ переиграть Ниву

Интригующее противостояние нас ожидало в Тернополе, где местная "Нива" принимала "ЛНЗ". Для черкаского коллектива легкой прогулки не ожидалось, ведь подопечные Задорожного дома играет довольно неплохо.

Хозяева активно начали игру и уже на второй минуте мог забивать Хруставка, но блестяще сыграл Самойленко. Тернопольский коллектив пытался своей спортивной агрессией застать врасплох соперников. После этого эпизода перехватили инициативу гости, но и их полумоменты не увенчались успехом. Футболисты "Нивы" пытались играть за счет длинных передач в заключительную треть поля.

На 18-й минуте подопечные Ковпака открыли счет. После подачи с фланга Назарий Ныч головой переправил мяч в сетку – 1:0. Защитники в этом эпизоде просто наблюдали, как новичок "ЛНЗ" забивает. Учитывая развитие событий, этот гол не был логичным, но не ищите логику в футболе.

Забитый мяч добавил гостям уверенности в собственных силах, которые стали больше играть первым номером. Отыграться до перерыва хозяева не смогли. Следует отметить, что и моментов у них не было после пропущенного мяча.

После перерыва пытались играть более активно подопечные Задорожного, но это было только эпизодически. Следует отметить организованную игру гостей в защите. По результату подопечные Ковпака играли уверенно. В середине второго тайма после розыгрыша углового мог забивать Лопыренок, но он пробил мимо ворот с нескольких метров. В этом эпизоде ошибся Механив.

На 75-й минуте гости увеличили свое преимущество. Ныч скинул на Лопыренка, а Максим с нескольких метров расстрелял ворота - 0:2. На последней минуте после розыгрыша стандарта мяч от защитника черкасского коллектива Синегуба залетел в ворота – 1:2. Отыграться тернопольский коллектив не смог.

В итоге, матч завершился победой "ЛНЗ". Подопечные Ковпака продемонстрировали свои амбиции повыситься в классе.

Vbet UA Первая лига. "Чемпионская" группа. 1-й тур

"Нива" - "ЛНЗ" 1:2

Голы: Синегуб (90, автогол) - Ныч (18), Лопыренок (75)

"Нива" (стартовый состав): Механив - Слива, Демчук, Зинь, Хруставка, Дорошенко, Гатала, Бэй, Соколов, Ризнык, Галадей

"ЛНЗ" (стартовый состав): Самойленко – Бойко, Коваленко, Лопыренок, Насонов, Ныч, Синегуб, Тарасенко, Тищенко, Хамелюк, Шестаков