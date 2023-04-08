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Карпаты с шикарным голом Тлумака переигрывают Кремень

Первая лига
(1 голосов)

Уверенный старт для подопечных Тлумака

Карпаты с шикарным голом Тлумака переигрывают Кремень

Фото: ФК Карпати

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В заключительном матче субботы в Первой лиге встречались "Карпаты" и "Кремень". Фаворитом противостояния считались хозяева, но не стоило недооценивать гостей. Подопечные Локтионова в прошлом году доказали, что они способны творить сенсации.

Львовяне прогнозированно с первых минут взяли мяч под свой контроль, но и футболисты "Кременя" при первой возможности пытались выбегать в атаку. В одной из таких атак решился на удар из-за пределов штрафной Матвеев, но он пробил выше ворот. У хозяев выделялись Горбунов, Кожанов и Хобленко.

В середине первого тайма хозяева создали первый момент в игре. Галенков обыграл Азизова и пробивал в ближний угол, но блестяще ногами сыграл Музычка. Следует также отметить Юрия Тлумака, который приятно удивил своей солидной игрой в центре поля.

Свой момент, чтобы отличиться, имели гости, но Фальковский попал в штангу. В следующей атаке Музычка ошибся и отдал на Кожанова, а после передачи Дениса в пустые ворота забил Бобко. На последней минуте первого тайма шикарным ударом в верхний угол Тлумак увеличил преимущество "Карпат" – 2:0. Второй ассист отдал Денис Кожанов.

После перерыва подопечные Тлумака продолжали оминать. Сегодня львовяне играли солидно. Интересно будет понаблюдать за "Карпатами" в матчах с прямыми конкурентами за повышение в классе. Хорошая возможность оформить дубль была у Тлумака, но на этот раз Юрий попал в штангу. Также стоит отдать должное гостям, не опустившим руки, а пытавшимся забить хотя бы гол престижа. Однако подопечным Локтионова не хватало точного завершающего удара. В итоге, уверенная победа хозяев - 2:0.

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"Карпаты" - "Кремень" 2:0

Голы: Бобко (32), Тлумак (45)

"Карпаты" (стартовый состав): Юльющенков – Дуць, Болденков, Саков, Горбунов, Галенков, Чачуа, Бобко, Кожанов, Тлумак, Хобленко

"Кремень" (стартовый состав): Музычка - Агапов, Аркуша, Азизов, Сидоренко, Матвеев, Фальковский, Галата, Галоян, Савицкий,

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В статье: Кремень (Кременчуг) Карпаты (Львов)
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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
08.04.2023 в 19:09
В упл Карпати
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