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Источник: В Чемпионский группе Первой лиги появился свой телепул
Удалось договориться с группой каналов XSPORT
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Журналист и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о том, что в
"В Первой лиге, кажется, появился реальный единый телепул. Конечно, по инициативе руководителя ПФЛ Александра Каденко. С помощью рекламных агентств удалось договориться с группой каналов XSPORT. Есть 32 слота для команд первой восьмерки.Единая графика, единые хайлайты, всем матчи показываются в прямом эфире. И параллельно матчи будут транслироваться на Youtube.
Стоит задача, чтобы клубы что-либо зарабатывали. Хотя они, в первую очередь, не тратятся на организацию трансляций. Клубы будут что-либо зарабатывать, но, конечно, это не космические деньги. Мы попытаемся что-нибудь узнать. Я так знаю, что за продакшн отвечают XSPORT, "Кремень ТВ" и трансляторы матчей "Карпат".
Была определенная заруба, по моей информации. Было 1-2 клуба, которые не хотели получить телепул на XSPORT. Хотели получить больше денег, то есть играли в "Рух" господина Козловского", - заявил Спиваковский.
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