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Источник: В Чемпионский группе Первой лиги появился свой телепул

Первая лига
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Удалось договориться с группой каналов XSPORT

Источник: В Чемпионский группе Первой лиги появился свой телепул

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Журналист и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о том, что в Первой лиге, скорее всего, появился свой телепул.

"В Первой лиге, кажется, появился реальный единый телепул. Конечно, по инициативе руководителя ПФЛ Александра Каденко. С помощью рекламных агентств удалось договориться с группой каналов XSPORT. Есть 32 слота для команд первой восьмерки.Единая графика, единые хайлайты, всем матчи показываются в прямом эфире. И параллельно матчи будут транслироваться на Youtube.

Стоит задача, чтобы клубы что-либо зарабатывали. Хотя они, в первую очередь, не тратятся на организацию трансляций. Клубы будут что-либо зарабатывать, но, конечно, это не космические деньги. Мы попытаемся что-нибудь узнать. Я так знаю, что за продакшн отвечают XSPORT, "Кремень ТВ" и трансляторы матчей "Карпат".

Была определенная заруба, по моей информации. Было 1-2 клуба, которые не хотели получить телепул на XSPORT. Хотели получить больше денег, то есть играли в "Рух" господина Козловского", - заявил Спиваковский.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Оболонь (Киев) Полесье (Житомир) Нива (Тернополь) ЛНЗ (Черкассы) ТаТоТаке Металлург (Запорожье) телепул Михаил Спиваковский Эпицентр (Каменец-Подольский) Карпаты (Львов)
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Источник:
ТаТоТаке

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