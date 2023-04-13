Источник: В Чемпионский группе Первой лиги появился свой телепул

Журналист и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о том, что в Первой лиге , скорее всего, появился свой телепул.

"В Первой лиге, кажется, появился реальный единый телепул. Конечно, по инициативе руководителя ПФЛ Александра Каденко. С помощью рекламных агентств удалось договориться с группой каналов XSPORT. Есть 32 слота для команд первой восьмерки.Единая графика, единые хайлайты, всем матчи показываются в прямом эфире. И параллельно матчи будут транслироваться на Youtube.

Стоит задача, чтобы клубы что-либо зарабатывали. Хотя они, в первую очередь, не тратятся на организацию трансляций. Клубы будут что-либо зарабатывать, но, конечно, это не космические деньги. Мы попытаемся что-нибудь узнать. Я так знаю, что за продакшн отвечают XSPORT, "Кремень ТВ" и трансляторы матчей "Карпат".

Была определенная заруба, по моей информации. Было 1-2 клуба, которые не хотели получить телепул на XSPORT. Хотели получить больше денег, то есть играли в "Рух" господина Козловского", - заявил Спиваковский.