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Оболонь - Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Интригующее противостояние в Киеве

Оболонь - Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Оболонь

UA-Футбол
Новина українською

В гости к лидеру группы придет неуступчивая "Нива". Победная серия "Оболони" в матчах с "Нивой" длится в Первой лиге 2 игры. "Пивовары" забивали голы "Ниве" в каждой игре Первой лиги. Смогут ли подопечные Задорожного дать бой своим соперникам? Отметим, что "Оболонь" дома не проигрывает 7 матчей подряд.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.

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В статье: Оболонь (Киев) Нива (Тернополь) смотреть футбол онлайн
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