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Оболонь - Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция
Интригующее противостояние в Киеве
Фото: ФК Оболонь
В гости к лидеру группы придет неуступчивая "Нива". Победная серия "Оболони" в матчах с "Нивой" длится в Первой лиге 2 игры. "Пивовары" забивали голы "Ниве" в каждой игре Первой лиги. Смогут ли подопечные Задорожного дать бой своим соперникам? Отметим, что "Оболонь" дома не проигрывает 7 матчей подряд.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
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