Первая лига
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Прикарпатье - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Шанс на вторую победу для гостей
Фото: ФК Скорук
Для соперников это будет дебютная встреча на уровне Первой лиги. "Скорук" в прошлом туре приятно впечатлил своей игрой и уверенной победой. Подопечные Степанова доказали, что они могут рассчитывать на выигрыш группы. А вот "Прикарпатье" уже не побеждает четыре игры подряд.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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