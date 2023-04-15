Прикарпатье - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для соперников это будет дебютная встреча на уровне Первой лиги. "Скорук" в прошлом туре приятно впечатлил своей игрой и уверенной победой. Подопечные Степанова доказали, что они могут рассчитывать на выигрыш группы. А вот "Прикарпатье" уже не побеждает четыре игры подряд.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.