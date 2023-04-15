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Прикарпатье - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Шанс на вторую победу для гостей

Прикарпатье - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Скорук

UA-Футбол
Новина українською

Для соперников это будет дебютная встреча на уровне Первой лиги. "Скорук" в прошлом туре приятно впечатлил своей игрой и уверенной победой. Подопечные Степанова доказали, что они могут рассчитывать на выигрыш группы. А вот "Прикарпатье" уже не побеждает четыре игры подряд.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Скорук (Томаковка)
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