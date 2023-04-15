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Диназ - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Шанс реабилитироваться для подопечных Головка
Фото: ФК Діназ
"Горняк-Спорт" не побеждает в чемпионате на протяжении рекордных для клуба 12-ти игр подряд: 5 ничьих и 7 поражений. "Диназ" в нынешнем сезоне дома еще не знал вкуса побед, но противостояние с аутсайдером хорошая возможность исправить эту ситуацию.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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