  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Диназ - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Диназ - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Шанс реабилитироваться для подопечных Головка

Диназ - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Діназ

UA-Футбол
Новина українською

"Горняк-Спорт" не побеждает в чемпионате на протяжении рекордных для клуба 12-ти игр подряд: 5 ничьих и 7 поражений. "Диназ" в нынешнем сезоне дома еще не знал вкуса побед, но противостояние с аутсайдером хорошая возможность исправить эту ситуацию.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

По теме
yellow-arrow
Оболонь - Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция
yellow-arrow
Прикарпатье - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Металлург - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Диназ (Вышгород) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде