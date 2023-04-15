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Первая лига. Прикарпатье и Скорук играют вничью
Вторая подряд ничья для "Прикарпатья"
Фото: ФК Скорук
Неделю назад подопечные Рыпана разочаровали своей игрой против главного аутсайдера чемпионата "Горняка-Спорт". Коллектив из Ивано-Франковска все же смог вырвать ничью, но с атакой были существенные проблемы. Футболисты "Прикарпатья" играли очень сумбурно. А вот "Скорук" наоборот не оставил никаких шансов "Диназу" – 3:0. Именно гости считались фаворитами этого противостояния.
В первой половине тайма сложно было отдать кому-либо инициативу. Борьбы в центре поля было много, но до заключительной трети поля мяч доходил редко. Хотелось видеть более осмысленный футбол, особенно это касается гостей. После середины тайма активнее играли подопечные Степанова, но с конструктивом у них сегодня были проблемы. На перерыв команды ушли без голов.
В начале второго тайма после быстрой атаки Сондей прострелил с фланга, а Барчук в одно касание пробил в угол – 1:0. Удержать преимущество хозяева не смогли. Из пределов штрафной мощно пробил капитан "Скорука" Перебора – 1:1. Стоит отметить, что командам пришлось играть при сильном ливне. На поле такого качества было сложно комбинировать. Вырвать победу никто из соперников не смог - 1:1.
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"Прикарпатье" - "Скорук" 1:1
Голы: Барчук (54) - Перебора (65)
"Прикарпатье" (стартовый состав): Герич – Попчук, Швец, Матушевский, Шинкаренко, Пыско, Титаевский, Стадник, Сондей, Рудюк, Барчук
"Скорук" (стартовый состав): Варцаба - Малыш, Заец, Мигунов, Клименко, Плахтырь, Перебора, Шмигельский, Цуркан, Здырко, Гарнага
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