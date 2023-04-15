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Первая лига. Диназ обыгрывает аутсайдера группы

Первая лига
(1 голосов)

Вышгородский коллектив наконец-то побеждает

Первая лига. Диназ обыгрывает аутсайдера группы

Фото: ФК Діназ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Вышгородский коллектив в противостоянии с аутсайдером должен был реабилитироваться за невнятную игру против "Скорука". Относительно "Горняка-Спорт", то как показал прошлый тур, подопечные Дирявки могут дать бой любому сопернику.

В преддверии матча "Диназ" представил сразу девять новичков. Для тренерского штаба это головная боль, ведь для того чтобы сыграться нужно время, которого нет. Однако, в начале встречи хозяева существенно давили на защиту соперников. Стоит отметить Сергея Старенького, ведущего партнеров за собой. После середины тайма гости выровняли игру, но работы у Коржука не было. 0:0 – справедливый результат после первого тайма.

В начале второй половины встречи хорошую возможность отличиться имел Мораренко, но удар Станислава парировал в прыжке Георгий Климов. Подопечные Головка сегодня выглядели качественнее в атаке, но стоит также учитывать уровень соперника. Воплотили свое преимущество в забитый мяч хозяева на 69-й минуте, когда Кириченко из-за пределов штрафной попал в ближний угол – 1:0. Отыграться гости не смогли. С такой игрой в атаке сложно рассчитывать на зачетные пункты.

Vbet UA Первая лига. группа "Выбывание". 2-й тур

"Диназ" - "Горняк-Спорт" 1:0

Гол: Кириченко (67)

"Диназ" (стартовый состав): Коржук – Калинчук, Школьный, Басовский, Корешков, Соловьев, Мораренко, Салабай, Кириченко, Старенький, Оринчак

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Климов – Чалый, Даценко, Шептицкий, Базаров, Семка, Романов, Пидручный, Шинкаренко, Громенко, Горбаченко

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Диназ (Вышгород)
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