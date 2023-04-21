Интригующие противостояния во Львове и в Каменец-Подольском. Что смотреть в субботу в Первой лиге

В субботу сыграют пять матчей третьего тура весенней части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний.

"Чемпионская" группа

"Карпаты" - "ЛНЗ"

22.04.2023. 17:00. Львов. "Украина"

Противостояние во Львове вызывает особый интерес у болельщиков, ведь обе команды начали весеннюю часть сезона уверенно - по две победы. Подопечные Ковпака выглядят сбалансированно, у них нет провалов по ходу матча. С лучшей стороны в прошлом туре проявил себя Иван Тищенко, отличившийся дублем. Стоит отметить, что "ЛНЗ" весной играет прагматично, но важно, что свои моменты реализует. Что касается "Карпат", то львовяне против "Металлурга" играли не так ярко, но важную победу одержали. В "Карпат" с атакой и раньше проблем не было, а вот в защите подопечные Тлумака добавили. Смогут ли хозяева одержать свою победу в Первой лиге? Можно не сомневаться, что в этом матче будет бескомпромиссная борьба. Определить фаворита невозможно, ведь обе команды заслуживают трех зачетных пунктов.

"Эпицентр" – "Металлург"

22.04.2023. 15:00. "Городской стадион им. Г. Тонкочеева" г. Каменец-Подольский

Подопечные Нагорняка пока в весенней части сезона разочаровывают. В матче с "ЛНЗ" команда не смогла навязать свою игру, очень много коллектив из Каменца-Подольского ошибался в переходной фазе. Было незаметно за счет чего они хотят забивать, конструктива в атаке не хватает. "Эпицентр" завершил две клубные серии в Первой лиге: "сухую", которая длилась 510 минут и беспроигрышную из 6 игр: 4 победы и 2 ничьи. "Металлург" в прошлом туре впервые за шесть матчей не забил. Подопечные Микитина не смогли набрать зачетные пункты в противостоянии с "Карпатами". Запорожцам не хватает агрессии и скорости в центре поля. Однако, также стоит отметить погодные условия. После дождя поле становилось тяжелым и вязким, и комбинировать пропускавшей первой команде было очень непросто. Если хозяева хотят сразиться за топ-4, то их устроит только победа. Нас ожидает матч за шесть очков.

"Нива" - "Кремень"

22.04.2023.13:00. "Тернопольский городской стадион им Р Шухевича" г. Тернополь

"Нива" неделю назад отобрала очки у лидера группы "Оболони". Тернопольский коллектив сделал основной акцент на организованную игру в защите, и это помогло команде достичь положительного результата. Стоит отметить голкипера "Нивы" Максима Механива. Тернопольский коллектив еще раз доказал, что с ним следует считаться. Тем не менее, в клубе произошли очередные изменения. Сергей Атласюк официально назначен и.о. главного тренера. Ранее специалист был помощником и.о. о. главного тренера команды Сергея Задорожного, вернувшегося на должность спортивного директора клуба.

"Кремень" заслуженно проиграл "Полесью". Заметно, что молодой команде очень сложно конкурировать с соперниками в "Чемпионской" группе. В этом противостоянии фаворитами считаются хозяева, имеющие все шансы увеличить отрыв от последнего места.

Группа "Выбывания"

"Чернигов-ШВСМ" - "Диназ"

22.04.2023.12:00. "Юность". Чернигов

После поражения в игре с "Буковиной", "северяне" потеряли первое место в группе. Подопечным Чорного не хватало баланса, они много ошибались в центре поля. Футболисты "Чернигова" пытались прессинговать, но далеко не всегда такие действия были слаженными. Не могло не отразиться на игре команды отсутствие основного голкипера Ширая. Также вне игры остается ведущий вингер Ментей. Нет и зимнего новичка Федосова. Появление этих футболистов придаст игре коллективу солидности.

"Диназ" наконец завершил свою безвыигрышную серию, продолжавшуюся в чемпионате 8 игр: 2 ничьи и 6 поражений. В противостоянии с "Горняком-Спорт" команда достаточно создала, но с реализацией были существенные проблемы. Выделялся Станислав Мораренко, который как минимум трижды мог забивать. За такое расточительство "Чернигов" обязательно накажет своего соперника, поэтому в завершающей стадии атаки нужно играть хладнокровнее.

"Полтава" - "Прикарпатье"

22.04.2023. 13:30. "Молодежный". Полтава

Возвращение капитана Щербака положительно повлияло на игру полтавского коллектива. Дмитрий отличился хет-триком. Снова проявила себя грозная связка Щербак-Стрельцов. "Полтава" обходится без ничьих в Первой лиге на протяжении рекордных для клуба 7 игр: 3 победы и 4 поражения. Подопечные Рыпана откровенно разочаровывают своей игрой. "Прикарпатье" дважды сыграло вничью, но на победу никак не наиграло. С позиционным футболом у Ивано-Франковского коллектива существенные проблемы. В случае победы в противостоянии "Полтава" может приблизиться к топ-3.